Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Renquishausen/Lkrs. TUT) Radfahrer gestreift und geflüchtet (19.09.2020)

Renquishausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 23.30 Uhr auf der Landesstraße 443 zwischen Renquishausen und Kolbingen gekommen. Ein 30-jähriger Fahrradfahrer gab gegenüber der Polizei an, dass er in Richtung Kolbingen fuhr und auf Höhe der Einmündung Landesstraße 443 und "Am Heuweg" von einem schwarzen Auto überholt wurde. Während des Überholvorgangs streifte der Unbekannte das Hinterrad des 30-Jährigen, sodass dieser zu Fall kam. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Fahrrad-Fahrer zu kümmern. Er wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,1 Promille, weshalb die Polizei Zeugen sucht. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell