Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunkener Autofahrer ohne Fahrerlaubnis (20.09.2020)

Rottweil (ots)

Beamte des Polizeirevier Rottweil kontrollierten am Sonntag gegen 01 Uhr in der Flöttlinstraße einen 38-jährigen Autofahrer der sichtlich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 2,0 Promille, weshalb die Polizisten ihn in ein Krankenhaus brachten und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Anschließend stellten die Beamten fest, dass dem Mann der Führerschein bereits entzogen wurde. Wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss er sich nun verantworten.

