Polizei Gütersloh

POL-GT: 32-Jähriger unter Alkoholeinfluss verursacht mehrere Polizeieinsätze

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am Freitagabend (03.07.) bzw. Samstagmorgen (04.07.) kam es zu mehreren Polizeieinsätzen unter Beteiligung eines 32-jährigen Versmolders.

Zunächst kam es am Abend (19.20 Uhr) zu einem Auffahrunfall an der Bismarckstraße. Nachdem der Fahrer eines Opels verkehrsbedingt anhielt, fuhr der 32-jährige Ford -Fahrer auf dessen Wagen auf. Anschließend stieg der Mann aus seinem Auto und schlug den 62-jährigen Opel-Fahrer. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass der 32-Jährige alkoholisiert war Zur Feststellung des Blutalkoholwerts wurde dem Ford-Fahrer Blut entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Wenige Stunden später meldete sich eine Personengruppe an der Bismarckstraße bei der Polizei. Sie gaben an, von einem Mann mit einer Pistole bedroht worden zu sein. Anschließend verfolgte ein weiterer Zeuge den Mann, als dieser mit dem Wagen in Richtung der Polizeiwache in Versmold fuhr. An der Polizeiwache angekommen, klopfte er an die Scheiben des Gebäudes und schrie laut herum. Zur Verhinderung weiterer Straftaten, wurde der Versmolder in Gewahrsam genommen. In seinem Auto wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden.

Da der Mann nach dem ersten Vorfall abermals alkoholisiert mit dem Auto unterwegs war, wurde ihm wieder Blut entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem ergab sich der Verdacht, dass es sich bei den von ihm mitgeführten Substanzen um Betäubungsmittel handelt. Der 32-Jährige beruhigte sich im Polizeigewahrsam gar nicht. Er war sehr aufbrausend, uneinsichtig und insgesamt nicht zugänglich. Letztendlich wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Ebenso wird ermittelt, ob es zu weiteren durch den Mann begangene Straftaten gekommen ist.

