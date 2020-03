POL-RT: Familienstreit eskaliert

Polizeipräsidium Reutlingen

Wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ermittelt der Polizeiposten Bodelshausen gegen einen 37-Jährigen nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagmorgen in der Wohnung der Familie ereignet hat. Kurz nach neun Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem der erheblich alkoholisierte 37-Jährige Angehörige bedroht hatte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten bedrohte der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche 37-Jährige die Beamten mit einem Messer. Als alle Versuche den Mann zu beruhigen scheiterten, setzten die Polizisten letztendlich Pfefferspray ein um ihn zu überwältigen. Er wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Fachklinik eingeliefert. Verletzt wurde niemand. (cw)

