Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Uslar (ots)

(Bre)

Am Freitag, dem 24. Jan. 2020, gegen 05.25 h, kam es auf der B 241 zwischen Sohlingen und Uslar zum Zusammenstoß zwischen dem PKW eines 61jähigen aus dem Landkreis Holzminden und einem Fuchs. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR, der Fuchs wurde getötet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell