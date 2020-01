Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Einbrüche in der Holthuser Straße, davon einmal nur Versuch

Northeim (ots)

37154 Northeim, Holthuser Straße, Freitag, 24.01.2020, ca 18:45 Uhr,

Northeim (Gro)

Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag, den 24.01.2020, vermutlich gegen 18:45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Holthuser Straße ein. Ob es zu einem Entwendungsschaden kam, ist noch unbekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Bei einem angrenzenden Wohnhaus wurde ebenfalls versucht, einzudringen. Es blieb jedoch beim Versuch, der Tatzeitraum wird eingegrenzt von Donnerstag, 23.01.2020, 16:30 Uhr bis Freitag, 24.01.2020, 19:00 Uhr.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell