Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Navigationssystem entwendet

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, gegen 03:45 Uhr, brachen mutmaßlich zwei Männer einen grauen 1er BMW am Hagemer Kirchweg auf. Um in das Fahrzeug zu gelangen warfen sie eine Scheibe ein. Eine Zeugin hatte verdächtige Geräusche gehört. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Unbekannten das Navigationssystem.

Einer der beiden Tatverdächtigen konnte als männlich, 1,85 m groß mit blonden Haaren beschrieben werden. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

