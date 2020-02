Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(HDH)(UL) Region - Berauschte Autofahrer

Am Sonntag beendete die Polizei die Fahrt von acht Autofahrern.

Ulm (ots)

(BC) In Biberach stoppte eine Polizeistreife gegen 20.15 Uhr einen BMW in der Riedlinger Straße. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Marihuana im Fahrzeug des 62-Jährigen. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. In einem Krankenhaus nahm ein Arzt ihm Blut ab. Bei der Durchsuchung des Autofahrers fanden die Polizisten in einer Hosentasche noch etwa zwölf Gramm Haschisch. Der Mann muss sich nun wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Besitz von Betäubungsmitteln verantworten. Ähnlich erging es einem 19-Jährigen in Warthausen. Den kontrollierte die Polizei in der Alte Biberacher Straße gegen 17.30 Uhr. Auch er musste nach einem Drogentest sein Auto stehen lassen und Blut abgeben. In seinem Fiat fanden die Polizisten Drogenutensilien. In Stafflangen in der Biberacher Straße war gegen 15 Uhr die Fahrt für einen 20-Jährigen zu Ende. Nach einem Alkoholtest durfte er mit seinem Opel nicht mehr weiter fahren.

(HDH) Gegen 22.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife eine 50-Jährigen in Herbrechtingen in der Lange Straße. Bei der Fahrerin des Ford rochen die Beamten Alkohol. Nach einem Alkoholtest der einen Wert deutlich über dem Erlaubten anzeigte, musste die Frau eine Blutprobe abgeben. In Giengen in der Heidenheimer Straße stoppte die Polizei kurz vor 10.30 Uhr einen 37-jährigen. Einen weiteren, 19 Jahre alten VW-Fahrer, stoppte die Polizei in Heidenheim in der Schloßhaustraße. Bei beiden Männern bestand der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Drogen mit ihren Autos. Beide mussten nach Drogentests, die den Verdacht bestätigten, Blutproben abgeben.

(UL) Zwei berauschte Autofahrer zogen Beamte am Sonntag gegen 6 Uhr in der Furttenbachstraße und am Montag gegen 6 Uhr in der Ernst-Abbe-Straße aus dem Verkehr. Bei den 23 und 45 Jahre alten Männern rochen die Polizisten Alkohol. Nach Alkoholtests die den Verdacht bestätigten, war die Fahrt beendet. Der 45-Jährige in der Ernst-Abbe-Straße hatte so viel Alkohol intus, dass er eine Blutprobe abgeben musste und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

Wer unter Alkohol- und Drogeneinfluss fährt, beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sind eingeschränkt. Dadurch erhöht sich die Gefahr, einen Unfall zu verursachen extrem. Bei vielen schweren Verkehrsunfällen sind Alkohol und Drogen im Spiel. Die Polizei führt deswegen intensiv Verkehrskontrollen durch.

