Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Diebstahl

Rheine/Emsdetten (ots)

Auf der Alten Bahnhofstraße in Mesum ist am Montagvormittag (04.03.2019) ein Diebstahl verübt worden. Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen 08.45 Uhr und 09.00 Uhr vor einer Bäckerei Zutritt zu einem geparkten Firmenwagen verschafft. Aus dem Wagen entwendeten der oder die Täter eine Geldtasche, in der sich auch zwei Geldbomben befanden. Die beiden aufgebrochenen Geldbehältnisse wurden später an der Bundesstraße 481, etwa drei Kilometer vor Emsdetten, von einem Zeugen gefunden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

