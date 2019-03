Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung

Rheine (ots)

An der Bevergerner Straße ist am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag (05.03.2019) ein PKW beschädigt worden. Der rote Renault war gegen 19.45 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 116 abgestellt worden. Gegen 03.20 Uhr wurden dann verschiedene Beschädigungen an dem Fahrzeug festgestellt. Unbekannte hatten an dem Auto drei Reifen zerstochen und den Spiegel an der Fahrerseite abgeschlagen. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Telefon 05971/938-4215.

