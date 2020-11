Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Täter zu Sachbeschädigungen gesucht

HasbergenHasbergen (ots)

Bereits in der letzten Woche kam es im Bereich der Wohn-und Geschäftshäuser (Citipoint, Bäckerei, Kebaphaus) an der Tecklenburger Straße zu mehreren Sachbeschädigungen. Die Täter warfen dort in der Nacht zu Mittwoch Blumenkübel um, machten sich an Holzkästen zu schaffen und rissen das Klingeltableau samt Briefkästen aus der Wand eines Wohnhauses. Wem in der betreffenden Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401/879500.

