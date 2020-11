Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Autofahrer

BissendorfBissendorf (ots)

Nach einem Unfall, der sich vergangene Woche Dienstag (03.11.2020) auf der Osnabrücker Straße zugetragen hat, sucht die Polizei in Melle einen vermutlich verletzten Fußgänger und Zeugen. Ein Bissendorfer befuhr gegen 17.30 Uhr mit einem Ford Focus die Osnabrücker Straße (von der Straße Schmalenbach kommend) in Richtung Osnabrück. Einige Meter hinter dem dortigen Zebrastreifen bemerkte er plötzlich eine Person vor seinem Pkw. Der Autofahrer bremste sofort bis zum Stillstand ab, fuhr mit seinem Wagen ein Stück weiter und hielt schließlich an. Der Fußgänger hatte sich unterdessen entfernt und der Autofahrer stellte später an seinem Pkw einen Schaden an der Motorhaube und der Windschutzscheibe fest. Aufgrund der Beschädigungen gehen die Ermittler davon aus, dass sich der Fußgänger bei dem Zusammenstoß verletzt haben dürfte. Die Polizei in Melle bittet den unbekannten Unfallbeteiligten und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05422/920600 zu melden.

