Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Unfall auf Parkplatz - Verursacher flüchtet

FürstenauFürstenau (ots)

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Werner-von-Siemens-Straße beschädigte ein Unbekannter am Montagabend einen schwarzen BWM und flüchtete, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Der oder die Flüchtige stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken zwischen 19 und 19.30 Uhr gegen das Auto. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Fürstenau unter der Rufnummer 05901/961480 entgegen.

