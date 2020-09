Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Niederense - Radfahrer schwer verletzt

Ense (ots)

Am Donnerstag, um 11:58 Uhr, kam es auf der Möhnestraße zu einem Unfall. Ein 80-jähriger Mann aus Niederense befuhr mit seinem Pedelec die Möhnestraße aus Neheim kommend in Richtung Niederense. Aus ungeklärter Ursache kollidiert er mit einem Leitpfosten und stürzt. Dabei verletzt sich der Radler schwer. Er muss mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (lü)

