Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Auto aufgebrochen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 05:55 Uhr, wurde am Torfkuhler Weg ein Auto aufgebrochen. Unbekannte Diebe schlugen die Seitenscheibe eines Mini-Coopers ein. Sie entwendeten ein mit Papieren, Debit-Karten und Bargeld gefülltes Portemonnaie. Das Fahrzeug war in einer Hofeinfahrt abgestellt. Durch das Einschlagen der Scheibe wurde ein Alarm ausgelöst. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell