Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wachleiter von Lippstadt in den Ruhestand verabschiedet

Lippstadt (ots)

Landrätin Eva Irrgang und Polizeidirektor Jochen Brauneck verabschiedeten Wulf Klinge, den langjährigen Lippstädter Wachleiter. 44 Jahre war der Erste Polizeihaupkommissar im Dienst der Polizei. 1976 begann seine Laufbahn in Schloß Holte-Stukenbrock und ging über Stationen in Bonn, Brühl und Brandenburg in den Kreis Soest. Hier wurde der Erste Polizeihauptkommissar 2013 als Dienstgruppen- und ab 2014 als Wachleiter eingesetzt.

Langweilig wird es dem passionierten Gitarristen und Wanderer aus Bad Sassendorf-Ostinghausen in seiner Pensionierungszeit keinesfalls. Eine Pilgerreise nach Santiago de Compostela ist auch schon in Planung - es wäre dann bereits die Fünfte. Zeit möchte der junggebliebene Pensionär auch gemeinsam mit seinen Kindern und Enkelkindern verbringen. (reh)

