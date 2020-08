Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einsteigediebstahl in eine Wohnung

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 18.00 Uhr, kam es in Weil am Rhein-Friedlingen im Bereich der Schusterinsel zu einem Diebstahl aus einer Erdgeschosswohnung. Zwei unbekannte männliche Täter stiegen durch das offene Fenster in ein Kinderzimmer. Dort wollten die Täter eine Xbox entwenden. Hierbei wurden die jugendlichen Täter durch die Eigentümer gestört. Die Personen flüchteten in Richtung Kesselhaus. Es handelte sich um zwei Personen im Alter von etwa 17-18 Jahren. Der eine Täter hatte eine dunkle Hautfarbe, trug eine kurze schwarze Hose und hatte eine schwarze Schildmütze auf, der andere Täter war von südländischer Erscheinung und trug eine Sportjacke mit weißen Elementen an den Ärmeln.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem PRev Weil am Rhein (Tel. 07621 9797-0) in Verbindung zu setzen.

RW/RH

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell