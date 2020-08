Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: A5, zw. AS Teningen und Freiburg-Nord, Verkehrsunfall, LKW durchbricht Leitplanke, Folgemeldung

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen / BAB 5

Am 22.08.2020, gegen 06:30 Uhr, befuhr eine Sattelzugmaschine mit Auflieger die BAB 5, Karlsruhe-Basel, zwischen den Anschlussstellen Teningen und Freiburg-Nord. Während er von einem Pkw auf dem linken Fahrstreifen überholt wurde, platzte an dem Sattelzug ein Reifen. Das Schwerverkehrsfahrzeug geriet dadurch ins Schlingern und kollidierte mit dem auf seiner Höhe befindlichen Pkw, welcher in die Mittelschutzplanke abgewiesen wurde. Der Sattelzug durchbrach in der Folge die Mittelschutzplanke und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Die Nordfahrbahn der BAB konnte nach der Bergung des Sattelzuges und der Durchführung der erforderlichen Reinigungsarbeiten gegen 14.40 Uhr wieder freigegeben werden. Der Verkehr war auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt worden. Es bildete sich ein bis zu 12 km langer Rückstau.

Die Ermittlungen wurden von der Verkehrspolizei Freiburg übernommen.

FLZ/VV

