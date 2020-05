Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Mehrere Strafanzeigen

Oberkirch (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen war es am Sonntagabend zu verdanken, dass eine Unfallflucht auf einem Tankstellengelände in der "Untere Grendelstraße" schnell geklärt werden konnte. Ein 25-jähriger Autofahrer fuhr demnach gegen 20.30 Uhr auf das Gelände ein und unterließ es, nach dem Aussteigen aus seinem Wagen, diesen gegen das Wegrollen zu sichern. Das Auto rollte gegen eine Hauswand und verursachte so einen Gesamtschaden von rund 7.000 Euro. Der Unfallverursacher versuchte zwar noch, das Weite zu suchen. Er konnte jedoch kurz darauf durch hinzugerufene Einsatzkräfte des Polizeireviers Achern/Oberkirch kontrolliert werden. Diese stellten fest, dass der Mann zwar ohne den erforderlichen Führerschein unterwegs war, dafür aber unter dem Einfluss von Drogen am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Er sieht nun gleich mehreren Strafanzeigen entgegen.

/ya

