Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse weg

Letmathe (ots)

Einer 87-jährigen Kundin wurde am Samstag gegen 12 Uhr vermutlich in einem Discounter an der Hagener Straße die Geldbörse gestohlen. Dort an der Kasse bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies. Sie erstattete Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell