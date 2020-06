Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verletzte Radlerin bei Verkehrsunfall mit Fußgänger

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 03.06.2020 gegen 09:00 Uhr in der Exterstraße wurde eine Radfahrerin nach Sturz leicht verletzt. Die 76-jährige Radfahrerin befuhr die Exterstraße in Richtung Karl-Helfferich-Straße als plötzlich ein 65-jähriger Fußgänger unvermittelt von rechts auf die Fahrbahn trat. Die 76-Jährige wich dem Fußgänger aus und stürzte dabei. Hierbei zog sie sich Schnittwunden im Gesicht zu. Der Fußgänger blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell