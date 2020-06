Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Friedelsheim) - Diebstahl aus Wohnung

Bad Dürkheim (ots)

Die 41-jährige Geschädigte befand sich am 03.06.2020 mit ihren beiden 11 und 14-jährigen Kindern im Wohnzimmer ihrer Mietwohnung in der Hauptstraße in Friedelsheim. Der als ihr Sohn in die Küche ging, bemerkte er eine unbekannte männliche Person und rief nach seiner Mutter. Der Unbekannte gab nur an, auf der Suche nach einer syrischen Familie zu sein. Die Nachbarn hätten ihn auf das Anwesen verwiesen. Nachdem ihm erklärt wurde, dass er falsch sei, zog der Mann in unbekannte Richtung davon. Wie er unbemerkt in die Wohnung gelangen konnte, ist nicht bekannt. Wenige Minuten später stellte die Geschädigte fest, dass 150 Euro Bargeld aus ihrer in der Küche liegenden Tasche entwendet wurden. Der Beschuldigte wurde wie folgt beschrieben: kurze dunkle Haare/Schlank/175cm/blaues T-Shirt/südländisch. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de

