Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim, Ungstein) - Schwerpunktkontrollen Geschwindigkeit

Bad Dürkheim (ots)

Am 03.06.2020 zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr wurde in der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim eine Geschwindigkeitskontrolle mittels Lasermessung durchgeführt. Der Verkehr wurde aus Richtung Sonnenwendklinik in Richtung Ortsmitte fahrend gemessen. Dabei kam es bei schwachem Verkehrsaufkommen zu 3 Geschwindigkeitsverstößen. Bei erlaubten 30 km/h betrug die höchste gemessene Geschwindigkeit 52 km/h. Die Kontrollbeamten wurden von Anwohnern angesprochen und es wurde ein positives Feedback bezüglich der Kontrolle gegeben. Weiterhin wurde zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr der Verkehr in der Kanalstraße in Bad Dürkheim auf Höhe des Schulzentrums gemessen,aus Richtung B37 kommend. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen wurden 2 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 30 km/h betrug die höchste gemessene Geschwindigkeit 49 km/h. Zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr wurde der Verkehr in der Kirchgasse in Ungstein gemessen, aus Richtung Wormser Straße kommend. Bei erlaubten 30 km/h betrug die höchste gemessene Geschwindigkeit 42 km/h. Bei dieser Kontrolle wurden 6 Verwarnungen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen und 2 Verwarnungen wegen Verstoß gegen die Gurtanlegepflicht ausgesprochen.

