Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall mit Verletztem auf Feldwegen

Deidesheim (ots)

Am Dienstag, 02.06., um 17.45 Uhr, befuhr der 84-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot den befestigten Feldweg unmittelbar nördlich des Gewerbegebietes "Buschweg Nord" in Deidesheim in westliche Richtung, also parallel zur L 527. An der Kreuzung mit einem ebenfalls befestigten Feldweg, die unmittelbar nordwestlich angrenzend an das genannte Gewerbegebiet liegt, missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden 24-jährigen Fahrerin eines Pkw VW Golf, weshalb es zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw kam. Die beiden Fahrzeugführer wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt, an den Fahrzeugen und einem angrenzenden Weinberg entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 30.000 Euro. Beide Fahrzeugführer benutzten die Feldwege berechtigt.

