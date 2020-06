Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Fahrzeugführer ohne gültigen Führerschein

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden am 02.06.2020 zwei Fahrzeugführer angetroffen, die nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines waren. Gegen 0:15 Uhr wurde in der Gabelsberger Straße ein 37-jähriger Mann aus dem mittleren Osten kontrolliert. Hierbei konnte er nur eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen. Da der Autofahrer schon seit vier Jahren in Deutschland wohnt, ist die Fahrerlaubnis ungültig. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Um 09:50 Uhr wurde in der Maximilianstraße ein 46-jähriger Mofafahrer kontrolliert, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Auch hier wurde die Weiterfahrt unterbunden. In beiden Fällen führten die beiden Fahrer nicht ihre eigenen Fahrzeuge, weshalb die Fahrzeughalter wegen Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft beanzeigt werden.

