Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorin bestohlen

Hemer (ots)

Einer 73-jährigen Seniorin wurde am 10.06., in der Zeit von 15 Uhr-16 Uhr, ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Sie kam aus einem Supermarkt an der Elsa-Brändström-Straße und nahm ihr Handy aus der Handtasche genommen um einen Anruf zu tätigen. Hierbei hatte sie ihre Handtasche augenscheinlich nicht wieder verschlossen. Dies nutzten Unbekannte aus, um das Portemonnaie zu stehlen.

