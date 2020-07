POL-KI: 200703.1 Kiel: Verursachte betrunkener Autofahrer Unfallschäden?

Polizeidirektion Kiel

Am Donnerstag, den 02. Juli, schickte die Leitstelle der Polizei um 06:38 Uhr Beamte des 4. Polizeireviers nach Meimersdorf in die Straße Grot Steenbusch. Dort hatten Passanten einen leblosen Körper an einem Pkw gesehen.

Die Beamten fanden einen Mann, der aus der offenen Fahrertür seines Ford hing. Später stellte sich heraus, dass der 39-Jährige eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 2,20 Promille aufwies.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden zwei Blutproben genommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Da der PKW erhebliche Unfallspuren aufweist, die bislang jedoch noch nicht zugeordnet werden konnten, suchen die Beamten jetzt Zeugen oder Geschädigte.

Die Ermittler fragen: "Hat jemand den Ford mit Stuttgarter Kennzeichen fahren sehen? Gibt es Hinweise auf mögliche Unfallorte?" Zeugen melden sich bitte unter 0431-160 1593 bei der Polizei.

