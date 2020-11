Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.11.2020 für Salzgitter.

SalzgitterSalzgitter (ots)

Sachbeschädigung an einer Glasscheibe.

Salzgitter, Lebenstedt, Rudolf-Harbig-Straße, 18.11.2020, 15:00 Uhr-19.11.2020, 05:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass unbekannte Täter offensichtlich mittels eines Steines eine Glasscheibe einer Sporthalle beschädigt und hierdurch einen Schaden von mindestens 300 Euro verursacht hatten. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

Täter trat gegen den Außenspiegel eines geparkten Pkw.

Der flüchtige Radfahrer trat offensichtlich im Vorbeifahren gegen den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeuges, beschädigte diesen aber nicht. Laut Zeugenhinweisen sollen regelmäßig männliche Jugendliche die genannte Straße entlangfahren und dabei versuchen, Spiegel abzutreten. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter 05341/8250.

Fahrer eines Pkw stand unter Alkoholeinfluss.

Salzgitter, Bad, Braunschweiger Straße, 19.11.2020, 04:20 Uhr.

Dank Zeugenhinweisen konnte ein 42-jähriger Fahrer eines Pkw angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer stand erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer zur Tatzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Fahrer stand offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Salzgitter, Bad, Marienplatz, 19.11.2020, 18:30 Uhr.

Der 20-jährige Fahrer eines Pkw steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Drogen seinen Pkw genutzt zu haben. Ein durchgeführter Test reagierte positiv. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall und Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Salzgitter, Peiner Straße, 19.11.2020, 16:40 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 36-jährige Fahrer eines Kleinbusses auf der Industriestraße Mitte in Richtung Peiner Straße. Zeitgleich sei die 60-jährige Fahrerin eines Pkw auf der Peiner Straße in Fahrtrichtung Salder gefahren. Beim Einbiegen des Mannes in die Peiner Straße sei er offensichtlich in den Gegenverkehr geraten und hier frontal mit dem Pkw zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden verletzt in Krankenhäuser gefahren. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 10.000 Euro.

