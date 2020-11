POL-LB: Herrenberg: Betrunkener belästigt Passanten; Sindelfingen: Fahrradfahrer beim Abbiegen verletzt; Magstadt: 92-Jährigen mit Einkaufswagen umgefahren

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Herrenberg: Betrunkener belästigt Passanten und leistet Widerstand

Mit einem aggressiven 40-Jährigen hatten es am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr die Beamten des Polizeireviers Herrenberg zu tun. Der offensichtlich betrunkene und vermutlich unter Drogen stehende Mann, hatte zunächst eine Autofahrerin in der Hildrizhauser Straße beleidigt und belästigte daraufhin weitere bislang unbekannte Passanten am Marktplatz. Der 40-Jährige konnte schließlich durch die Beamten in der Tübinger Straße festgestellt werden. Hier legte er sich unvermittelt auf die Straße und begann auch die Beamten zu beleidigen. Da sich der Mann auch durch Zureden nicht dazu bewegen ließ, die Fahrbahn zu verlassen und sich bereits ein Rückstau in beide Richtungen gebildet hatte, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Auch auf der Polizeidienststelle beleidigte der 40-Jährige fortwährend die eingesetzten Beamten und sogar einen hinzugerufenen Arzt. Zeugen und mögliche Geschädigte, die ebenfalls durch den Mann belästigt wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 27080 in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Fahrradfahrer beim Abbiegen verletzt

Zu einem Unfall zwischen einer 47-Jährigen Autofahrerin und einem 69-Jährigen Radfahrer kam es am frühen Mittwochabend gegen 17:25 Uhr in Sindelfingen an der Einmündung Bachstraße/Zimmerstraße. Die Fahrerin des Smart war auf der Wurmbachstraße unterwegs und stieß beim Linksabbiegen in die Bachstraße mit dem bevorrechtigten Radfahrer zusammen, der die Bachstraße in Richtung Zimmerstraße befuhr. Der Radfahrer war dunkel gekleidet und mit einem unbeleuchteten Rad unterwegs. Durch den Aufprall stürzte der 69-Jährige auf die Fahrbahn und musste in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Rad des 69-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am Pkw der 47-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Magstadt: 92-Jährigen mit Einkaufswagen umgefahren

Am Mittwoch gegen 10:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Maichinger Straße in Magstadt zu einem Unfall zwischen einem 92-Jähigen und einem 65-Jährigen. Der 92-Jährige befand sich auf dem Parkplatz und schob einen Einkaufswagen vor sich her, als der 65-Jährige mit seinem Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache gegen den Einkaufswagen fuhr. Durch den Zusammenstoß fiel der 92-Jährige nach hinten und zog sich eine Kopfplatzwunde zu, die vorsorglich im Krankenhaus versorgt werden musste. Außerdem kippte der Einkaufswagen um, sodass die Waren des Mannes auf dem Boden landeten. Auch am Pkw des 65-Jährigen entstand leichter Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

