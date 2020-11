POL-LB: Rutesheim: Unfallflucht; Rutesheim: Spritztour endet im Krankenhaus; Leonberg: Unfallzeugen gesucht; Leonberg: Jaguar zerkratzt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Rutesheim: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr wurde in Rutesheim in der Förstlestraße ein am Fahrbahn geparkter Volkswagen von einem noch unbekannten Fahrer beim Vorbeifahren beschädigt. Hierbei entstand im vorderen linken Bereich des Pkw ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise zum flüchtigem Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 entgegen.

Rutesheim: Spritztour endet im Krankenhaus

Zwei Jugendliche wurden bei einem Unfall am Mittwoch gegen 19.20 Uhr in der Heimsheimer Straße in Rutesheim verletzt. Die beiden 17-Jährigen befuhren mit ihren Motorrädern die Busspur der Hauptstraße, bis der vordere Fahrer bei der Heimsheimer Straße zum Wenden ansetzte. Der nachfolgende Fahrer erkannte das Wendemanöver vermutlich zu spät und fuhr auf. Er zog sich dabei Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der vorausfahrende Jugendliche kam mit leichten Verletzungen davon. An den Motorrädern entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Leonberg: Unfallzeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.40 Uhr auf dem Parkplatz der Tilghäuslesmühle am südlichen Ortsrand von Höfingen sucht die Polizei noch Zeugen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Renault an der Fahrerseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Leonberg: Jaguar zerkratzt

Am Mittwoch zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr zerkratze ein bislang unbekannter Täter beide Fahrzeugseiten eines Jaguar, der auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Seniorenzentrums in der Ostertagstraße in Eltingen abgestellt war. Er richtete dabei einen Sachsachen von etwa 8.000 Euro an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 entgegen.

