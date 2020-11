Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 64-Jähriger von Hund gebissen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Montag wurde ein 64 Jahre alter Jogger zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr im Bruchwald in Bietigheim-Bissingen von einem Hund gebissen. Der Mann lief an zwei Frauen vorbei, die einen Hund ausführten. Als sich der Jogger auf Höhe des Tieres befand, schnappte der Hund nach dem Mann und biss ihm ins Bein. Auf Nachfrage teilten die Frauen dem Jogger einen Namen mit. Anschließend trennten sich die Beteiligten und der 64-Jährige begab sich in ärztliche Behandlung. Die am Mittwoch verständigte Polizei sucht nun Zeugen und insbesondere die beiden Frauen. Es soll sich um eine brünette und eine blonde Frau gehandelt haben. Der Hund wurde als kniehoch beschrieben, hat schwarzes, lockiges Fell und Schlappohren. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5801, nimmt Hinweise entgegen.

