Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Altkleidercontainer

Heinsberg-Randerath (ots)

Zeugen beobachteten am Dienstag (28. Juli) drei Personen, die offenbar Kleidung aus einem Altkleidercontainer stahlen. Dazu stieg eine Person in den Container und reichte Tüten mit Bekleidung heraus. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten fanden in der näheren Umgebung Tüten mit Kleidung auf. Sie fertigten eine Anzeige. Einer der Täter trug einen blauen, einer einen grünen und einer einen roten Kapuzenpullover. Wer die Identität der Täter kennt oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

