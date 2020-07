Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus Garage gestohlen

Heinsberg (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag, 28. Juli, in eine Garage an der Straße Kranzes ein und stahlen daraus diverse Werkzeuge, einen Hochdruckreiniger sowie eine Flex.

