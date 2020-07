Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schuppen auf Kindergartengelände aufgebrochen

Hückelhoven (ots)

Zwischen Sonntag (19. Juli), 17 Uhr und Mittwoch (22. Juli), 10 Uhr, brachen unbekannte Personen die Tür zu einem Schuppen, auf einem Kindergartengelände an der Straße Am Jugendheim, auf. Anschließend stahlen sie unter anderem einen Laubbläser, ein Verlängerungskabel, eine Kabeltrommel und einen Schlauchwagen. Was sonst noch entwendet wurde, wird noch ermittelt.

