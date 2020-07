Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mountainbike bei Kelleraufbruch entwendet

Erkelenz (ots)

Beim Aufbruch eines Kellerverschlages in einem Mehrfamilienhaus an der Goswinstraße, stahlen unbekannte Täter ein Mountainbike. Die Tat wurde am 27. Juli (Montag), zwischen 10 Uhr und 17 Uhr begangen.

