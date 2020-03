Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (126/2020) Verkehrsunfall mit erheblichem Blechschaden führt zu einstündiger Vollsperrung der BAB 7

Göttingen (ots)

BAB 7, KM 276 in Fahrtrichtung Hannover, kurz vor Dreieck Drammetal, Sonntag, 29.03.2020, 15:02 Uhr

Rosdorf (myr) - Aufgrund eines Verkehrsunfalles zwischen einem Sattelzug und einem Pkw auf der BAB 7 wurde kurz vor dem Dreieck Drammetal die Autobahn für etwa eine Stunde in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt. Im Gegensatz zu dem normalerweise vielbefahrenen Abschnitt am ersten Osterferienwochenende kam es heute (in Zeiten der Corona-Pandemie) nur zu geringen Verkehrsstörungen.

Ersten Ermittlungen zu Folge wollte ein 38-jähriger BMW-Fahrer von der rechten auf die mittlere Fahrspur wechseln, um einen Lkw aus Osteuropa zu überholen. Hierbei will der Pkw-Fahrer einen von hinten ankommenden Pkw übersehen haben, lenkte wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen und fuhr auf den Sattelzug auf. Der BMW-Fahrer verletzte sich leicht an einer Hand. Durch den Aufprall entstand am fünf Jahre alten BMW wirtschaftlicher Totalschaden, der Sattelzug wurde nicht unerheblich beschädigt.

Durch Trümmerteile und leichte Ölverschmutzung wird derzeit die Fahrbahn gereinigt. Hierzu sind noch die beiden rechten Fahrstreifen gesperrt.

