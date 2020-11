Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Fahrradgeschäft ausgeräumt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch schlugen noch unbekannte Täter in der Liebenaustraße in Waldenbuch zu und räumten ein Fahrradgeschäft aus. Die Einbrecher versuchten wohl zunächst über die Eingangstür des Mehrfamilienhauses, das sich im selben Gebäude befindet, in das Fahrradgeschäft zu gelangen. Diesen Versuch brachen sich jedoch ab und machten sich dann an einem Rolltor zu schaffen. Sie manipulierten den Schließmechanismus des Tores und konnten so bis zur Eingangstür des Fahrradgeschäfts vordringen. Diese Tür hebelten sie letztlich auf. Aus dem Verkaufsraum stahlen die Unbekannten dann einen dreistelligen Bargeldbetrag, der sich in einer Kasse befunden hatte, sowie mehrere Fahrräder und E-Bikes in einem sechsstelligen Gesamtwert. Da es sich um mehr als 20 Zweiräder handelt, die die Einbrecher mitgehen ließen, dürften sie den Abtransport mittels eines größeren Fahrzeugs bewerkstelligt haben. Der entstandene Sachschaden wurde auf einen dreistelligen Betrag beziffert. Mutmaßlich waren dieselben Täter in der gleichen Nacht auch in Grafenau-Döffingen in der Gutenbergstraße unterwegs. Dort versuchten sie gegen 04.30 Uhr eine Garage aufzuhebeln, die ebenfalls zu einem Fahrradgeschäft gehört. Die Täter lösten vermutlich einen Einbruchsalarm aus und flüchteten in der Folge. Die alarmierte Polizei umstellte das Gebäude und führte Fahndungsmaßnahmen durch. Tatverdächtige konnten jedoch nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800/1100225, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

