Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pkw-Anhänger auf der BAB 81 umgekippt - Gemarkung Rottenburg am Neckar; Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten auf der BAB 8 - Gemarkung Stuttgart

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

BAB 81 / Rottenburg am Neckar: Pkw-Anhänger nach Auffahrunfall umgekippt

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 13:40 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg ereignete. Von Stuttgart kommend in Richtung Singen war ein 59-Jähriger mit einem Hyundai mit Anhänger auf dem rechten Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn unterwegs. Hinter ihm befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 57-jähriger Mann, der am Steuer eines Peugeot saß. Vermutlich infolge Übermüdung fuhr der 57-jährige Autofahrer auf den Anhänger auf. Infolge dessen geriet der Anhänger ins Schlingern und kippte schlussendlich auf die rechte Seite. Der Peugeot wurde in der Folge nach links abgewiesen und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Durch den Unfall erlitt der 59-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Sowohl das Fahrzeuggespann als auch der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Darüber hinaus befanden sich Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Herrenberg sowie Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Herrenberg an der Unfallstelle. Sie kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten und um den beschädigten Asphalt. Im Zuge der Unfallaufnahme, der Bergungsarbeiten, der Nassreinigung und der Reparaturarbeiten musste die Autobahn bis etwa 16:40 Uhr komplett gesperrt werden. Diesbezüglich bildete sich ein Stau von etwa 13 Kilometern.

BAB 8 / Stuttgart: Verkehrsunfall mit zehn Beteiligten

Am Dienstag gegen 19:10 Uhr befuhr ein 84-Jähriger mit einem Audi die BAB 8 in Richtung Karlsruhe. Als er sich zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart auf dem mittleren Fahrstreifen befand, löste sich aus noch ungeklärter Ursache das Hardtop am Fahrzeug und fiel auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender 55-jähriger Skoda-Lenker fuhr in der Folge gegen das Hardtop, wodurch dieser in mehrere Teile zersprang und sich somit ein Trümmerfeld auf der Fahrbahn bildete. Im weiteren Verlauf fuhren acht Autofahrer über die Gegenstände. Derzeit wird von einem Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro ausgegangen. Ein Pkw war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Im Zuge des Trümmerfelds führten Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Kirchheim/Teck Reinigungsarbeiten durch. Hierzu musste der mittlere und linke Fahrstreifen bis etwa 22:00 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell