Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: E-Bike-Fahrer gestürzt und leicht verletzt, KZ-Gedenktafel beschädigt; Sachsenheim: Streit wegen Mund-Nase-Schutz eskaliert

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz: E-Bike-Fahrer gestürzt und leicht verletzt

Am Dienstag kam es gegen 13.10 Uhr auf dem neu angelegten Fuß-und Radweg entlang der alten Bahnlinie in Vaihingen an der Enz zu einem Unfall. Einem 65 Jahre alten E-Bike-Fahrer, der den Jakob-Redwitz-Weg aus Richtung Franckstraße befuhr, kam eine Gruppe Fußgänger entgegen, denen er ausweichen wollte. Als er links an ihnen vorbeifuhr, kam ihm jedoch ein weiterer Radfahrer entgegen. Hierauf bremste der 65-Jährige vermtulich so stark ab, dass er über den Lenker seines Fahrrads auf den Asphalt stürzte. Der Mann, der einen Helm trug, erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Vaihingen an der Enz: KZ-Gedenktafel beschädigt

In den vergangenen vierzehn Tagen beschädigten noch unbekannte Täter die am neuen Radweg im Bereich "Am Fuchsloch" in Vaihingen an der Enz aufgestellte Gedenk- und Informationstafel zum Konzentrationslager Vaihingen/Enz. Die Täter zerkratzten mehrere Worte, so dass diese nicht mehr lesbar sind. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 100 Euro geschätzt. Die Inspektion Staatsschutz der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Tel. 0800/1100225 entgegen genommen.

Sachsenheim-Großsachsenheim: Streit wegen Mund-Nase-Schutz eskaliert

In einem Geschäft in der Lammstraße in Großsachsenheim eskalierte am Mittwoch gegen 15.20 Uhr ein Streit zwischen einem Kunden und dem Personal. Nach derzeitiger Erkenntnisse betrat der 58 Jahre alte Kunde ohne Mund-Nase-Schutz das Geschäft. Die anwesende Inhaberin und eine Angestellte sprachen ihn hierauf an. Sie verwiesen ihn anschließend des Ladenlokals, da er sich wohl weigerte einen geeigneten Schutz aufzusetzen. Der 58-Jährige gab an, von der Maskentragepflicht befreit zu sein. Zwischen dem Kunden und dem Personal entwickelte sich nun ein Streit, der schließlich auch handgreifliche wurde, so dass sich ein weiterer 43-jähriger Kunde einmischte. Mutmaßlich wurde während des handfesten Streits auch Geschäftsinventar beschädigt. Beamte des Polizeipostens Sachsenheim wurden im weiteren Verlauf alarmiert und nahmen die Anzeige vor Ort auf. Der 58-Jährige konnte den Polizisten eine ärztliche Bescheinigung vorzeigen. Seitens der Inhaberin wurde ihm ein Hausverbot erteilt. Die Ermittlungen dauern an.

