Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau/Döffingen: Hochwertiges Fahrzeug gestohlen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Montag, 19:00 Uhr bis Dienstag, 08:00 Uhr, einen weißen Audi A5 im Wert von etwa 55.000 Euro. Das Fahrzeug war in einem Wohngebiet in Döffingen in der Hofeinfahrt der Besitzerin geparkt und mit Keyless-Go System ausgestattet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug führte bislang nicht zum Auffinden. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 in Verbindung zu setzen.

