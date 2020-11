Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leonberg: Verkehrsunfallflucht mit 10.000 Euro Sachschaden

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro ist das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag gegen 06:30 Uhr auf der BAB 8 von Karlsruhe kommend in Richtung München ereignete. Zwischen der Anschlussstelle Leonberg-West und dem Autobahndreieck Leonberg war ein 27-Jähriger mit einem Lkw samt Anhänger auf dem linken der beiden Verflechtungsstreifen unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt stockte der Verkehr auf dem rechten Verflechtungsstreifen, woraufhin ein noch unbekannter Autofahrer auf die linke Spur gewechselt und nicht auf den 27-jährigen Lkw-Fahrer geachtet haben soll. Im Zuge des Fahrstreifenwechsels musste der Gespann-Fahrer nach links auf die Durchgangsfahrbahn der BAB 8 ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu vermeiden. Dort erkannte er allerdings eine 50-jährige Citroen-Lenkerin, die die rechte Spur der Durchgangsfahrbahn befuhr. Als er daraufhin auf seine Spur zurückgelenkt hatte, geriet sein Fahrzeuggespann ins Schlingern und berührte den Citroen. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Citroen war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der unbekannte Autofahrer, der vermutlich am Steuer eines schwarzen BMW saß, fuhr nach dem Fahrstreifenwechsel davon und kümmerte sich nicht um das Unfallgeschehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

