Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Zwei zerkratzte Autos auf Schulparkplatz; Leonberg: Versuchter Diebstahl aus Firmenwagen, BMW beschädigt; Herrenberg: 53-Jährige leicht verletzt und 25.000 Euro Sachschaden nach Unfall

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Renningen: Zwei zerkratze Autos auf Schulparkplatz

Nachdem noch unbekannte Täter am Montag zwischen 06.15 Uhr und 15.00 Uhr in der Jahnstraße in Renningen zwei Fahrzeuge zerkratzten, sucht der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0, nun nach Zeugen. Die Unbekannten beschädigten einen Ford und einen Fiat, die auf dem Parkplatz eines Gymnasiums standen. Die Täter zerkratzten jeweils die Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Leonberg: Versuchter Diebstahl aus Firmenwagen

Am Montag gegen 12.00 Uhr öffnete ein noch unbekannter Täter in der Straße "Am Längenbühl" in Leonberg eine nicht abgeschlossene Tür eines auf einer Baustelle abgestellten Sprinters und durchsuchte dessen Inhalt. Nachdem ein Zeuge hinzukam, flüchtete der Mann über die Wasserbachstraße in Richtung der Straße "Lohlenbachtäle". Er wird als etwa 180 cm groß, mit normaler Statur und breiter Nase beschrieben. Der Unbekannte hat einen dunklen Teint. Er trug eine graue Jogginghose, eine helle Jacke und einen olivfarbenen Rucksack. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen.

Leonberg-Eltingen: BMW beschädigt

Mutmaßlich mit einem Stein beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstag 10.00 Uhr und Sonntag 18.00 Uhr einen BMW in der Wiesensteiger Straße in Eltingen. Der BMW war auf einem Parkplatz abgestellt, als ein Unbekannter das Fahrzeug an mehreren Stellen zerkratze und einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro hinterließ. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und ist für Zeugenhinweise unter Tel. 07152 605-0 erreichbar.

Herrenberg: 53-Jährige leicht verletzt und 25.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Eine leicht verletzte Frau und 25.000 Euro Sachschaden forderte ein Unfall, der sich am Montag gegen 22.45 Uhr auf der Bundesstraße 296 in Herrenberg ereignete. Ein 47-jähriger BMW-Fahrer befuhr die B 296 von Herrenberg kommend und wollte nach links in die Schönbuchstraße nach Mönchberg abbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 53-jährige Suzuki-Lenkerin, die von Tübingen in Richtung Herrenberg unterwegs war. Die Frau musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell