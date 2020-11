Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unbekannter entblößt sich vor 11-Jähriger - Kriminalpolizei sucht Zeugen; Steinenbronn: Motorrad zweimal umgeworfen - 2.500 Euro Sachschaden; Weil im Schönbuch: Brennender Müll

Weil der Stadt: Unbekannter entblößt sich vor 11-Jähriger - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich vergangene Woche am Dienstag zwischen 15:10 Uhr und 15:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Weil der Stadt zugetragen hatte. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach entblößte sich am Bahnhof ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann vor einer 11-Jährigen. Das Mädchen sei dabei auf einer Bank bei der Bushaltestelle gesessen.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Etwa 40 bis 50 Jahre alt, grau-braune bis graue und kurze Haare (etwa drei bis vier Zentimeter lang), schlanke Figur, stoppeliger Bart, sprach vermutlich kein Deutsch, blaue Hose, hellblaue ärmellose Jacke oder Weste, weißes Langarmhemd.

Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der zentralen Rufnummer 0800 1100225 entgegen.

Steinenbronn: Motorrad zweimal umgeworfen - 2.500 Euro Sachschaden

Etwa 2.500 Euro Sachschaden ist das Ergebnis zweier Sachbeschädigungen am Montag zwischen 12:30 Uhr und 16:00 Uhr in Steinenbronn. In dieser Zeit warf ein bislang unbekannter Täter ein Motorrad der Marke Honda mit Böblinger Kennzeichen (BB) im Zollernweg zweimal um und beschädigte so das Fahrzeug auf der linken Seite. Das erste Mal soll es zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr und das zweite Mal gegen 16:00 Uhr vorgekommen sein. Das Polizeirevier Böblingen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07031 13 2500.

Weil im Schönbuch: Brennender Müll

Am Montag kam es auf einem Wertstoffhof in der Carl-Zeiss-Straße in Weil im Schönbuch gegen 12:40 Uhr zu einem leichten Feuer. Nachdem ein Müllfahrzeug frisch beladen war und losfahren wollte, kam es zu einer kleinen Explosion auf der Ladefläche. Vermutlich explodierte beim Komprimieren eine Spraydose. Der Müll geriet daraufhin teilweise in Brand und die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand kein Sachschaden.

