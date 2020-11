Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Bietigheim-Bissingen (2); Einbruch in Besigheim; Feuerwehreinsatz in Affalterbach

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Opel beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Opel, der am Montag zwischen 07:40 Uhr und 13:25 Uhr in der Wobachstraße in Bietigheim am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

Bietigheim- Bissingen: Unfallflucht auf Parkplatz einer Zahnarztpraxis

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern, suchte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker das Weite, nachdem er am Montag zwischen 09:50 Uhr und 11:10 Uhr in der Albert-Eber-Straße in Bietigheim gegen einen geparkten VW Touran gestoßen war. Der VW stand auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis und wurde mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken am hinteren linken Fahrzeugheck beschädigt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet unter der Tel. 07142 405-0 um Zeugenhinweise.

Besigheim: Geräteschuppen aufgebrochen

Zwischen Sonntag 17:00 Uhr und Montag 17:45 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter in der Verlängerung der Straße "Untere Bräun" in Besigheim sein Unwesen. An einem Geräteschuppen brach der Unbekannte eine Tür auf und zerschlug darüber hinaus den Glaseinsatz. Ob anschließend aus dem Schuppen etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

Affalterbach: Trockner in Brand geraten

Insgesamt 42 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Erdmannhausen, Marbach sowie Affalterbach rückten am Dienstag gegen 01:15 Uhr mit sechs Fahrzeugen zu einem Brand in die Lange Straße in Affalterbach aus. Im Keller eines Wohnhauses fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Trockner Feuer. Diesbezüglich kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die sich im kompletten Haus verteilte. Drei Bewohner, die sich während des Brandausbruchs im Haus befanden, begaben sich nach draußen. Sie blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Den Einsatzkräften gelang es schließlich das Feuer zu löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Für die vergangene Nacht war das Haus nicht mehr bewohnbar. Die drei Personen kamen bei Verwandten unter.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell