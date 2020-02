Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Einbrüche in Rehme

Bad Oeynhausen (ots)

In den Abendstunden des Freitags kam es im Bad Oeynhausener Ortsteil Rehme zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Bei den zeitlich und räumlich nah beieinander liegenden Taten, erbeuteten die Täter jeweils Wertgegenstände.

Bei dem ersten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Körfker Weg wurden Wertgegenstände darunter Bargeld sowie ein Autoschlüssel entwendet. In Abwesenheit der Bewohner drangen die Täter über ein Fensterelement in das Innere ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der Tatzeitraum beträgt 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr.

Bei dem zweiten Einbruch, nur wenige Meter entfernt in der Friedenstraße, nutzten die Kriminellen ebenfalls die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam Zugang in das Gebäude. Auch hier durchsuchte man die Räume und erbeutete Wertgegenstände. Der Tatzeitraum kann nach derzeitigen Erkenntnissen auf 19.00 Uhr bis 21.20 Uhr eingegrenzt werden.

In beiden Fällen entkamen die Einbrecher unerkannt. Hinweise zu den Tätern oder zu einem möglichen Fluchtfahrzeug, nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0571) 88660 entgegen.

