Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin weicht Kleinwagen aus - Autofahrer fährt weiter.

Bad Oeynhausen (ots)

Infolge eines unfreiwilligen Ausweichmanövers stürzte am Freitagmorgen (21.02.2020) eine Radfahrerin. Die Bad Oeynhausenerin zog sich hierbei Verletzungen zu. Der Autofahrer kümmert sich nicht um das Unfallopfer. Jetzt sucht die Polizei nach dem Fahrer eines schwarzen Kleinwagens. Hierbei handelt es sich vermutlich um einen Nissan Micra.

Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr die 19-Jährige gegen 5.15 Uhr den abschüssigen Borweg. In Höhe der Einmündung der Babbenhausener Straße fuhr von rechts kommend der Nissan direkt in ihre Fahrspur. Um eine Kollision mit dem Wagen zu verhindern, wich sie nach links aus. Hierbei stürzte sie. Der auf Mitte bis Ende zwanzig Jahre geschätzte Fahrer mit dunklen Haaren hielt kurz an, sah sich nach der Radlerin um, und fuhr dann in Richtung Weserstraße weiter. Die Geschädigte begab sich selbstständig ins Krankenhaus Bad Oeynhausen und ließ sich ambulant behandeln.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Oeynhausen unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

