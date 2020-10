Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendiebin überführt

Reichlich Beute machte eine 22-Jährige am Dienstag in Ulm.

Eine Zeugin beobachtete die 22-Jährige wie sie versuchte mehrere Kleidungsstücke in einem Geschäft in der Blaubeurer Straße zu entwenden. Die Zeugin informierte die Polizei. Die stellte bei der Frau mehrere Taschen fest, die allesamt mit Diebesgut gefüllt waren. Bekleidung und Parfüms im Wert von über 1.500 Euro. Vor der Mitnahme entfernte sie die Sicherheitsetiketten. Die gestohlene Ware konnte mittlerweile zwei weiteren Geschäften in der Blaubeurer Straße zugeordnet werden. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher. Die 23-Jährige sieht nun einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahl entgegen.

