POL-UL: (UL) Scharenstetten - Nach Kontrolle Fahrzeug stillgelegt

Einen verkehrsunsicheren Transporter zog die Polizei am Dienstag auf der A8 aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr kontrollierten Polizisten den Transporter auf der A8. Der 35-Jährige transportierte auf seinem Anhänger einen Kleintransporter. Bereits bei der Kontrolle entdeckten die Beamten gravierende technische Mängel an dem Gespann. Eine genauere Untersuchung erfolgte bei einem Sachverständigen. Der stellte fest, dass die Bremsen am Anhänger nahezu wirkungslos waren. Weiterhin war das Gespann deutlich überladen. Dadurch rieben die Radläufe schon an der Bereifung. Auch das Zugfahrzeug befand sich wegen einer gerissenen Frontscheibe und mangelhaften Bremsen in einem desolaten Zustand. Zugfahrzeug und Anhänger wurden aus dem Verkehr gezogen. Weiterhin bestand der Verdacht, dass es sich um einen gewerblichen Transport handelte für die der Fahrer nicht die notwendigen Geräte mitführte. Er musste eine Sicherheitsleistung von knapp 1.700 Euro hinterlegen.

