Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Krad-Fahrer

Remagen (ots)

Am 21.05.2020, gegen 13:13 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Kradfahrer die B 412 von Brohl-Lützing in Richtung Burgbrohl. In einer Rechtskurve stürzte er alleinbeteiligt und rutsche mit seinem Krad auf die Gegenfahrbahn. Dort wurde er unter einem entgegenkommenden LKW eingeklemmt. Der Motorradfahrer konnte bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte befreit werden. Er erlitt mehrere Frakturen und wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme musste die B 412 kurzzeitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell