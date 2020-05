Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfall zwischen Radfahrer und Hund

Mertloch (ots)

Am 20.05.20 gegen 17:15 Uhr ereignete sich auf dem Radweg in Mertloch, in Höhe der dortigen Unterführung, ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Hund. Unmittelbar vor dem Ereignis überholte der vorgenannte Radfahrer eine Personengruppe, die den genauen Ablauf des Geschehens beobachtet haben könnten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise in der Sache.

